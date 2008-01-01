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Заморозки в Европейской России



ИА "Метеоновости" / 11:44 Понедельник, 23 апреля



В прошедшую ночь ветер в западной половине и в центре ЕТР заметно ослабел, давление продолжило интенсивно расти, небо очистилось от облаков. Эти факторы в совокупности способствовали началу процесса интенсивного выхолаживания приземного слоя воздуха.



В нечерноземных областях вегетации еще очень незначительная, и поэтому понижение температуры в травостое до -1..-3 градусов ущерба не причинило, на северо-западе и севере Подмосковья местами температура под утро 23 апреля в травостое упала до -4 градусов. До -4 градусов понижалась местами температура воздуха в Смоленской и Тверской областях.



В Черноземье заморозки более опасны, в Воронежской, Тамбовской областях температура на поверхности почвы понижалась до -1..-2 градусов, в Липецкой области температура в минувшую ночь переходила через отметку 0 градусов в сторону отрицательных значений.



В Белгородской и Курской области в ночь на 23 апреля еще отмечался сильный ветер, именно ветер уберег эти области от заморозков прошедшей ночью. При сильном ветре воздух в приземном слое перемешивается и не успевает выхолодиться до отрицательных значений температуры.



Предстоящей ночью ареал заморозков расширится, они станут более интенсивными. В центре ЕТР усилится влияние холодного антициклона из Скандинавии, ветра и облаков не будет, поэтому создадутся условия идеальные для остывания приземного слоя воздуха. В Нечерноземье под утро местами температура упадет до -4..-6 градусов, на северо-востоке Центрального округа - даже до минус 8. До минус 4 градусов температура понизится в Орловской, Тульской, Воронежской областях, в Тамбовской области местами температура воздуха может упасть до -5-ти, в Курской и Белгородской областях - до -3 градусов. / meteonovosti.ru /



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