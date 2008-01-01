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В воскресенье в центре России свирепствовал ветер



ИА "Метеоновости" / 10:59 Понедельник, 23 апреля



На большей части ЕТР в воскресенье тон в погоде задавал чрезвычайно глубокий и активный циклон. 22 апреля вихрь достиг стадии максимального развития, атмосферное давление в его центре упало до 725 мм ртутного столба. Западные и центральные области Европейской России в воскресенье оказались в его тылу под холодными, сильными, северными ветрами. Арктический холод обрушился на Центральный Федеральный округ.



Температура, после +20 в субботу, в воскресенье в средней полосе в середине дня едва поднялась до +5 градусов! В Черноземье при стремительном прохождении очередного холодного фронта циклона, который медленно смещался на Кировскую область, местами 22 апреля прогремели грозы, в Белгородской и Курской областях ветер в порывах усиливался до 21-22 м/с.



В Брянской, Смоленской, Орловской областях ветер в дневные часы 22 апреля в порывах достигал силы 20 м/с. В Рязанской, Владимирской областях северный ветер усиливался до 15-18 м/с.



В Подмосковье всю ночь на воскресенье свирепый, северный ветер не стихал, его порывы достигали 20-22 м/с. Днем северный ветер немного ослабел, однако вплоть до 18 часов в воскресенье все еще отмечались порывы силой 15-17 м/с. А еще местами принималась кружить кратковременная апрельская метель со снежной крупой и снегом.



В ночь на понедельник аналогичная штормовая погода отмечалась уже за Волгой, сам циклон идет на Полярный Урал, а его холодные атмосферные фронты перемещаются все дальше на восток и на юг. / meteonovosti.ru /



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