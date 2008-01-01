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Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 10:08 Понедельник, 23 апреля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность в период с 12 по 22 апреля была низкой. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного. 13 апреля геомагнитная обстановка была возмущенной. 20 апреля зарегистрирована малая магнитная буря.
По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что 23 апреля - 1 мая солнечная активность будет преимущественно низкой. Ожидаемая геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. / meteonovosti.ru /
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