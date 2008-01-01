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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:33 Понедельник, 23 апреля

  После некомфортных выходных, погода, в первый день рабочей недели, порадует жителей столичного региона. Ненастный циклон уйдет за Урал, а к границам Московии приблизится антициклон. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 746 мм рт. ст. Небо расчистится от облаков, выглянет солнце, но с северо-запада продолжится поступление холодного воздуха, и температура в послеполуденные часы в Москве прогреется лишь до 6..8, по области до 3..8 градусов. Северо-западный ветер подует со скоростью 5-10 м/с.

В столичном регионе распогодится. На фоне роста атмосферного давления осадков не ожидается, но ветрено. Среднесуточная температура воздуха окажется на 4-5 градусов ниже климатической нормы. Неустойчивый характер погоды может стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, склонных к сосудистым реакциям и страдающих различными сердечно-сосудистыми патологиями. В группе риска гипотоники и гипертоники, лица с нестабильным артериальным давлением, страдающие вегето-сосудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, перенесшие инфаркт или инсульт. Дискомфортно при такой погоде чувствуют себя люди с психо-эмоциональными расстройствами. / meteonovosti.ru /
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