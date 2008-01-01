Новости погоды
В Западную Сибирь рвется теплый воздух
ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 22 апреля
Волновой циклон с крайнего севера Казахстана стремительно поднимается к северо-востоку и в начале новой недели вблизи Новосибирска сформируется довольно активный атмосферный вихрь, который охватит свои влиянием большую часть территории Западной Сибири.
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Автономные округа находятся довольно далеко от него, тем не менее, небольшая порция тепла сумеет пробиться и сюда. На Ямале температура днем повысится до оттепели, до +3 градусов, местами пройдут небольшие осадки, порывистый, 10-15 м/с, ветер поднимет слабые метели. В среднем течении Оби осадки разной интенсивности и продолжительности пройдут повсеместно, в отдельных районах гололедные явления, местами порывы ветра достигнут 16 м/с, днем до +10. На юге Тюменской области осадки небольшие и местами, будут сопровождаться порывистым, до 14 м/с, ветром, днем температура повысится до 8..13 градусов. Но больше всего тепла достанется Омской области и юго-восточным областям Западной Сибири. В Омской области местами небольшой и умеренный дождь при ветре в порывах до 18 м/с, после полудня до +20. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае местами прольются небольшие дожди, ветер усилится в порывах до 15 м/с, преобладающая температура днем 13..18, в Кемеровской области до +24 градусов. / meteonovosti.ru /