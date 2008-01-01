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В Западную Сибирь рвется теплый воздух



ИА "Метеоновости" / 14:06 Воскресенье, 22 апреля



Волновой циклон с крайнего севера Казахстана стремительно поднимается к северо-востоку и в начале новой недели вблизи Новосибирска сформируется довольно активный атмосферный вихрь, который охватит свои влиянием большую часть территории Западной Сибири.



Автономные округа находятся довольно далеко от него, тем не менее, небольшая порция тепла сумеет пробиться и сюда. На Ямале температура днем повысится до оттепели, до +3 градусов, местами пройдут небольшие осадки, порывистый, 10-15 м/с, ветер поднимет слабые метели. В среднем течении Оби осадки разной интенсивности и продолжительности пройдут повсеместно, в отдельных районах гололедные явления, местами порывы ветра достигнут 16 м/с, днем до +10. На юге Тюменской области осадки небольшие и местами, будут сопровождаться порывистым, до 14 м/с, ветром, днем температура повысится до 8..13 градусов. Но больше всего тепла достанется Омской области и юго-восточным областям Западной Сибири. В Омской области местами небольшой и умеренный дождь при ветре в порывах до 18 м/с, после полудня до +20. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае местами прольются небольшие дожди, ветер усилится в порывах до 15 м/с, преобладающая температура днем 13..18, в Кемеровской области до +24 градусов. / meteonovosti.ru /



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