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На юг Красноярского края заглянет летнее тепло



ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 22 апреля



Южные районы Красноярского края, Хакасия и Горная Тыва в начале новой недели будут находиться в теплом секторе циклона, благодаря чему температура здесь повысится почти до летних значений, 20..25 градусов. Местами могут перепадать небольшие дожди, но, как говорится, погоды они не сделают. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 2-4 градуса, до рекордных значений дело не дойдет.



Во вторник сюда подойдет антициклон, но из-за близости атмосферных фронтов, без осадков небольших и местами, не обойдется, но днем все те же 20..25 тепла. И такая погода простит до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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