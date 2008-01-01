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Новости погоды

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В центре России бушевал ветер, гремели грозы, шли осадки

ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 22 апреля

  Холодный атмосферный фронт, проделавший путь с северо-запада на юго-восток Русской равнины, войдет в анналы метеорологической летописи не только в столичном регионе, но и в центральных областях.

В Брянской области прошли сильные грозовые дожди, количеством до 22 мм при ветре до 23 м/с, в Ярославской области сильный дождь сопровождался ветром в порывах до 21 мм. Во Владимирской налило до 16 мм, гремела гроза и ветер достигал в порывах 20 м/с. На Ивановскую область обрушились сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, выпало до 19 мм осадков, ветер усиливался в порывах до 20 м/с. В Костромской области дожди чередовались с мокрым снегом, выпало до 28 мм, наблюдалось налипание мокрого снега, диаметром 15 мм. В Тверской области гремела гроза, а ветер усиливался до штормового, 25 м/с, в Смоленской области и вовсе до 29 м/с. Досталось и Черноземью: в Белгородской, Калужской. Рязанской, Тульской, Липецкой областях ветер усиливался в порывах 21-24 м/с. В Нижегородской области сильные осадки (дождь, снег до 27 мм) и ветер до 19 м/с. В Кировской области сильные осадки количеством до 23 мм. / meteonovosti.ru /
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