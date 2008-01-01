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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 13:07 Воскресенье, 22 апреля

  Миновал полдень, а температура в столице существенно не изменилась: на главной станции ВДНХ +2.7, в центре на Балчуге, она даже немного, на 0.3 градуса, понизилась и составляет +3.5. Осадки в виде дождя и мокрого снега идут в районе ТСХА. Ветер стал еще слабее, 3-8 м/с с порывами 10-13 м/с, в районе ТСХА 14 м/с.

Атмосферное давление чуть подросло и составляет 736 мм ртутного столба, что ниже нормального на 12-13 единиц, относительная влажность воздуха 68%. / meteonovosti.ru /
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