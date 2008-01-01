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Вокруг Байкала господствует антициклон



ИА "Метеоновости" / 12:25 Воскресенье, 22 апреля



Вот уже в течение нескольких дней тон погоде вокруг Байкала задает антициклон. Осадков почти нет, лишь в отдельных районах в ночные и ранние утренние часы формируются туманы, при которых видимость не превышает 500 м. Среднесуточная температура воздуха в пределах климатической нормы или на слабо отрицательном фоне.



Но уже в начале новой недели антициклон отправится покорять север Китая, давая возможность атмосферным фронтам пробиться к Байкалу. В Забайкальском крае еще один погожий, но ветреный, 10-15 м/с, день, после полудня воздух прогреется до +22. В Бурятии местами соберется небольшой дождь, который будет сопровождаться порывистым, 12-17 м/с, ветром, днем 19..24. В Иркутской области атмосферный фронт местами отметится небольшими и умеренными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, утром при прояснении опуститься туман, ветер 10..15 м/с с порывами до 19 м/с, а в северных районах достигнет штормовой силы, 25 м/с, днем около +20.



Отсутствие дождей в течение довольно длительного времени, может способствовать нарастанию степени пожарной опасности, а порывистый ветер может способствовать распространению пожаров. / meteonovosti.ru /



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