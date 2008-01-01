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В западной половине Якутии осадки, сильный ветер и метели



ИА "Метеоновости" / 12:11 Воскресенье, 22 апреля



Над крайним северо-востоком Таймыра располагается циклон, в систему которого втягиваются волны с юго-запада, что и продлевает его существование. Но ему противостоит антициклон, курирующий Забайкалье. Периодически, то один атмосферный вихрь берет верх, то другой. Накануне последнее слово осталось за антициклоном, осадков не было, но сформировались довольно густые туманы, с ухудшением видимости до 500 м.



Но уже в начале новой недели таймырский циклон напомнит о себе, охватывая теплым сектором западную половину Якутии. Ожидается небольшой и умеренный дождь, на западе - с мокрым снегом, на северо-западе снег, местами сильный, в западной половине ветер окрепнет в порывах 13-18 м/с, поднимется метель. Температура повысится, даже ночью до слабой оттепели, а днем уже 13..18 градусов тепла. Лишь на северо-западе с небольшим морозцем, в течение суток -2..-7. Среднесуточная температура воздуха останется в пределах климатической нормы. / meteonovosti.ru /



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