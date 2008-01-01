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Новости погоды

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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 11:06 Воскресенье, 22 апреля

  Апрель продолжает демонстрировать свой капризный нрав. Уже с начала месяца с каждым днем становилось все теплее, и дневная температура к 10 апреля превысила отметку в +20 градусов. К середине месяца погода вошла в русло климатической нормы. А в грядущие дни она вернется в начало весны.

Уже сегодня, 22 апреля, после прохождения холодного атмосферного фронта заметно похолодает, и вполне возможно, что в воздухе закружат снежинки. Максимальная температура ожидается в пределах 6..8 градусов. Но бывало в это время и по-летнему тепло. Так 22 апреля 1995 года температура повысилась до +23.3 градусов, что стало суточным рекордом.

Самая холодная ночь на 22 апреля отмечалась в далеком 1893 году. В условиях антициклональной погоды воздух остыл до умеренных морозов, -10.6 градусов, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. / meteonovosti.ru /
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