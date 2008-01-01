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ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 22 апреля



Утро воскресного дня встретило москвичей облачной, холодной и ветреной погодой, местами моросят осадки. В 9 часов утра на опорной станции города, ВДНХ, было +2.8, примерно столько же в Тушино и ТСХА, в районе МГУ столбик термометра не добрался до отметки +2 (+1.8), лишь в центре, на Балчуге +3.8. Порывы северного и северо-западного ветра повсеместно достигают 12-13 м/с, в районе ТСХА 15 м/с. Осадки в виде дождя и мокрого снега зафиксированы в районе ВДНХ, а в районе МГУ они сопровождаются грозой.



Атмосферное давление низкое, 734 мм, на 14-15 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха около 69%. / meteonovosti.ru /



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