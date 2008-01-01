

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О штормовом ветре в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 22 апреля



В минувшую субботу, как и спрогнозировали синоптики, в 15 час.30 мин. по местному времени, с северо-запада к границам ТИНАО (Зеленоград) подошел холодный атмосферный фронт, в 16 часов он уже оказался в Москве. Небо затянули плотные облака, которые и разразились дождями, подул сильный ветер.



Но пик штормовой погоды пришелся на период с 17 до 18 часов, когда подошел новый участок холодного фронта, проследовавший с северо-запада на юго-восток.



В целом в столице ветер усиливался в порывах 19-22 м/с, в 18 часов на метеостанции МГУ был зафиксирован максимальный порыв - 25 м/с, а на территории Новой Москвы, во Внуково - 30 м/с.



В Подмосковье события развивались примерно по такому же сценарию: порывы ветра достигали 12-18 м/с. Максимальные порывы ветра до 22 м/с были зафиксированы в Павловском Посаде, до 24 м/с в Шереметьево, Егорьевске, Волоколамске и Можайске.



В результате штормового ветра многие районы столичного региона до сих пор остаются без света, повалено много деревьев, рекламных щитов, и, к сожалению, не обошлось без пострадавших.



Сегодня 22 апреля, ветер станет слабее, 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



