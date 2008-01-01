Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
22 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О штормовом ветре в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 10:24 Воскресенье, 22 апреля

  В минувшую субботу, как и спрогнозировали синоптики, в 15 час.30 мин. по местному времени, с северо-запада к границам ТИНАО (Зеленоград) подошел холодный атмосферный фронт, в 16 часов он уже оказался в Москве. Небо затянули плотные облака, которые и разразились дождями, подул сильный ветер.

Но пик штормовой погоды пришелся на период с 17 до 18 часов, когда подошел новый участок холодного фронта, проследовавший с северо-запада на юго-восток.

В целом в столице ветер усиливался в порывах 19-22 м/с, в 18 часов на метеостанции МГУ был зафиксирован максимальный порыв - 25 м/с, а на территории Новой Москвы, во Внуково - 30 м/с.

В Подмосковье события развивались примерно по такому же сценарию: порывы ветра достигали 12-18 м/с. Максимальные порывы ветра до 22 м/с были зафиксированы в Павловском Посаде, до 24 м/с в Шереметьево, Егорьевске, Волоколамске и Можайске.

В результате штормового ветра многие районы столичного региона до сих пор остаются без света, повалено много деревьев, рекламных щитов, и, к сожалению, не обошлось без пострадавших.

Сегодня 22 апреля, ветер станет слабее, 15-17 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+3
Вс.
22 апр.
+7
Пн.
23 апр.
+8
Вт.
24 апр.
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Ахмадабад		 -21
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Глазов
комфортное место: Самора-де-Идальго

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100