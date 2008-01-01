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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:44 Воскресенье, 22 апреля

  Ненастный циклон покинет ЕТР и уйдет на Средний Урал. А в Московском регионе погода начнет улучшаться. Находясь уже вдали от центра циклона и его активных атмосферных фронтов с ростом атмосферного давления при облачной с прояснениями погоде местами еще возможен небольшой кратковременный дождь, но максимальная температура в холодной части циклона не превысит в Москве 6..8, по области 4..9 градусов тепла. Ветер по сравнению с прошедшими сутками существенно ослабеет, но все еще будет порывистый, северо-западного направления 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с.

Резкое повышение давления и значительное снижение температуры воздуха неблагоприятно для большинства метеочувствительных людей, которые могут испытывать метеопатические реакции в виде головных и сердечных болей, мигреней, скачков артериального давления, снижения физической активности, ухудшения общего состояния. Особенно нелегко придется людям с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Дополнительную нагрузку будет нести формирующийся при таких условиях дефицит кислорода в воздухе, из-за чего усиление метеопатических реакций возможно у больных с заболеванием бронхов и легких, страдающих кислородной недостаточностью. Сильный порывистый ветер может ухудшить психо-эмоциональное состояние людей с расстройствами нервной системы, вплоть до депрессивного. / meteonovosti.ru /
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