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Новости погоды

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Льют дожди и на Европейском юге

ИА "Метеоновости" / 14:07 Суббота, 21 апреля

  В минувшие сутки южные районы европейской территории оказались под влиянием циклона, центр которого остановился между Волгой и Доном. Дожди прошли повсеместно. Но самыми сильными они отмечались в Ставропольском и Краснодарском краях. В Кисловодске выпало до 17 мм осадков, в Красной Поляне - 26 мм, в Адлере - 37 мм. Местами дожди сопровождались грозами и усилением ветра. Дневная температура понизилась и в курортной зоне уже не превышала 15-градусную отметку.

В ближайшие сутки местами по региону пройдут дожди, возможны грозы, ветер в порывах усилится до 15 м/с и потеплеет, в Краснодарском крае, в том числе и на черноморском побережье, температура повысится до +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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