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Новости погоды

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Апрельская копилка осадков в Москве пополняется

ИА "Метеоновости" / 13:39 Суббота, 21 апреля

  Центральный месяц весны в столичном регионе уже с первых дней взял курс на тепло. С каждым днем становилось все теплее и дневная температура к 10 апреля превысила отметку в +20 градусов. Один антициклон сменял другой, и за первые 10 дней выпало всего 8 мм осадков. Во второй декаде владения антициклона начали теснить циклонические вихри. Первый посланник Атлантики накрыл Московскую землю уже 16 числа, а 17 апреля проявил себя сильными и продолжительными дождями. В Москве выпало 15 мм (по данным метеостанции ВДНХ), а по области, в основном в восточных и юго-восточных районах количество выпавших осадков составило 18-20 мм. Сильные дожди и интенсивное оттаивание почвы в результате продолжительного периода положительных температур сделали свое негативное дело. В пониженных местах перечисленных районов дачные участки оказались под водой.

На сегодняшний день количество выпавших осадков в Москве приближается к 30 мм, что еще недостаточно до месячной нормы. / meteonovosti.ru /
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