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Новости погоды
Температурный режим на территории России
ИА "Метеоновости" / 13:23 Суббота, 21 апреля
В минувшие сутки теплая погода на территории России сохранялась в крайних западных областях европейской территории, в западной половине Центрального района, на Южном Урале, на западе Таймыра и на всей территории Дальнего Востока. Температура воздуха превысила норму на 2-4, а на арктическом побережье Якутии и в Чукотском автономном округе на 6-8 градусов.
Холоднее обычного было в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, в Новосибирской области и на юге Эвенкии.
На остальной территории среднесуточная температура соответствовала норме.
Если рассматривать абсолютные значения температуры, то самая низкая она была на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа, -26 градусов, а самая высокая - в Приморье и на юге Хабаровского края - +22 градуса.
Традиционно теплый европейский юг сдал свои позиции. Максимальная температура в этих краях составила лишь +17 градусов. / meteonovosti.ru /
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