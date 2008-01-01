Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
21 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве рекордно низкое атмосферное давление

ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 21 апреля

  С приближением к столичному региону атлантического циклона, атмосферное давление начало понижаться. Еще в 9 часов утра в Москве оно составляло 981 мб или 736 мм рт ст, а к полудню понизилось до 975.8 мб, или до 732 мм рт ст. Самое низкое атмосферное давление за весь период метеорологических наблюдений, 976.5 мб, наблюдавшееся 21 апреля, отмечалось в 1992 году.

Таким образом, уже в 12 часов заветная планка была преодолена. Но в течение субботы атмосферное давление продолжит понижаться, и окончательное рекордное значение будет определено лишь к концу дня. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+19
Сб.
21 апр.
+18
Вс.
22 апр.
+4
Пн.
23 апр.
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Джхарсугуда		 -15
Челюскин

некомфортное место: Ишим
комфортное место: Гомес-Паласио

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100