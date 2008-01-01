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В Москве рекордно низкое атмосферное давление



ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 21 апреля



С приближением к столичному региону атлантического циклона, атмосферное давление начало понижаться. Еще в 9 часов утра в Москве оно составляло 981 мб или 736 мм рт ст, а к полудню понизилось до 975.8 мб, или до 732 мм рт ст. Самое низкое атмосферное давление за весь период метеорологических наблюдений, 976.5 мб, наблюдавшееся 21 апреля, отмечалось в 1992 году.



Таким образом, уже в 12 часов заветная планка была преодолена. Но в течение субботы атмосферное давление продолжит понижаться, и окончательное рекордное значение будет определено лишь к концу дня. / meteonovosti.ru /



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