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Новости погоды
В Москве рекордно низкое атмосферное давление
ИА "Метеоновости" / 13:22 Суббота, 21 апреля
С приближением к столичному региону атлантического циклона, атмосферное давление начало понижаться. Еще в 9 часов утра в Москве оно составляло 981 мб или 736 мм рт ст, а к полудню понизилось до 975.8 мб, или до 732 мм рт ст. Самое низкое атмосферное давление за весь период метеорологических наблюдений, 976.5 мб, наблюдавшееся 21 апреля, отмечалось в 1992 году.
Таким образом, уже в 12 часов заветная планка была преодолена. Но в течение субботы атмосферное давление продолжит понижаться, и окончательное рекордное значение будет определено лишь к концу дня. / meteonovosti.ru /
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