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Новости погоды

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Урал на пути циклонов

ИА "Метеоновости" / 10:30 Суббота, 21 апреля

  С первых чисел апреля ненастные циклоны обходили стороной Урал, и здесь безраздельно властвовал антициклон. Так, в Екатеринбурге вплоть до 19 апреля выпало всего около 2 мм осадков при месячной норме 23 мм. Но к концу второй декады бразды правления над погодой перешли к циклонам. Они следуют один за другим с Поволжья и на север Сибири. Упал, оказавшись на пути вихрей, в полной мере испытывает на себе их негативной влияние. Начались дожди и похолодало. В пятницу здесь на целый день зарядил дождь, и похолодало на 10 градусов. В дневные часы в Екатеринбурге температура не дотянула даже до +6 градусов.

В воскресенье на Среднем Урале сохранится неблагоприятная погода: осадки в виде дождя и мокрого снега, порывистый ветер и прохладно. И лишь на Южном Урале осадки прекратятся, а температура повысится. / meteonovosti.ru /
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