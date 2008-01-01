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Новости погоды
Сильные дожди на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 09:52 Суббота, 21 апреля
В большинстве районов Дальневосточного округа погода остается во власти антициклонов: арктического и монгольского, обеспечивающих относительно спокойную погоду. И лишь крайние южные и восточные районы продолжают бороздить циклоны.
Очередной из них в завершении рабочей недели пожаловал в центральные районы Хабаровского края. На всей территории края прошли осадки разной интенсивности, местами они были сильными (до 20 мм).
В самом Хабаровске осадки были небольшими и апрельская копилка пополнилась незначительно. Всего за месяц в столице края набралось лишь 15 мм, то есть меньше половины месячной нормы.
Сегодня центр циклона переместится в Татарский пролив. Осадки пройдут на Сахалине и побережье Хабаровского края. А в воскресенье вихрь будет кружить вблизи восточного побережья Камчатского края, где станет виновником осадков и порывистого ветра. / meteonovosti.ru /
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