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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:32 Суббота, 21 апреля

  Субботнее утро встретило москвичей облачной с прояснениями погодой. Дождя в столице и ее окрестностях не отмечалось. Температура воздуха в 9 часов довольно высокая: от +12.4 градусов в районе Тимирязевской Сельскохозяйственной Академии до +13.6 градусов в районе ВДНХ.

Атмосферное давление низкое, 736 мм рт ст. Относительная влажность воздуха небольшая, 55%. Ветер западных направлений дует со средней скоростью 1-4 м/с, в большинстве районов Москвы порывы достигают 8 м/с, в районе Внуково 11 м/с, в Шереметьево 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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