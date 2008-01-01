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Новости погоды

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Из летописи московской погоды 21 апреля

ИА "Метеоновости" / 09:23 Суббота, 21 апреля

  Апрель в нынешнем году продолжает удивлять жителей Москвы и области. Начался месяц с очень теплой погоды. Температура воздуха превышала привычные показатели на несколько градусов. Снег, высота которого в начале месяца превышала норму, очень быстро растаял, многие реки вышли из берегов. Согласно климатической норме, среднесуточная температура воздуха составляет 7,4 градуса. Но очень редко погода соответствует календарю. Случаются в этот день как сильные морозы, так и очень теплые дни. Например, в далеком 1893 году воздух под утро остыл до -7,3 градуса, а в 1995 - прогрелся до 23,9 градуса. В 1995 году погода была очень теплой и с 20 по 23 апреля были обновлены 4 температурных максимума. Максимальное количество осадков, 16,9 мм, выпало на столицу в 1986 году, а в далеком 1895 году на улицах города в это время лежал снег, высота его достигала 30 см, но и этот слой снега сошел в том году за неделю.

В прошлом, 2017 году, температура воздуха была ниже нормы. Ночью температура понижалась до -2,4 градуса, днем было +8,3.

Сегодня, 21 апреля, при облачной погоде пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня возможна гроза, температура воздуха 14..16 градусов, ветер западня 7-12 м/с, местами порывы 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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