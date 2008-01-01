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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:19 Суббота, 21 апреля



Предстоящим днём погода в Московии будет формироваться под влиянием скандинавского циклона, центр которого ныряет на северо-запад русской равнины.



По сведениям Метеобюро Москвы и области в первой половине субботнего дня Московский регион будет находиться в теплом секторе циклона, а во второй - подоспеет черед холодного фронта. Ожидается облачная погода, во второй половине дня начнётся кратковременный дождь, возможна гроза, но воздух успеет прогреться до 14..16 градусов в Москве и до 12..17 по области. Среднесуточная температура воздуха превысит многолетних значений на 4-5 градусов. Ветер западный 7-12 м/с, местами с порывами 17-22 м/с.



Атмосферное давление резко понизится и в середине дня составит 731 мм ртутного столба, что на 17 единиц ниже нормального, относительная влажность воздуха увеличится до 70%.



Большинство метеочувствительных людей, реагирующих на изменения погоды, тем более такие резкие, могут испытывать метеопатические реакции в виде головных и сердечных болей, мигреней, скачков артериального давления, снижения физической активности, ухудшения общего состояния. Особенно нелегко такую погоду переносят люди с различными сердечно-сосудистыми патологиями. Дополнительную нагрузку будет нести формирующийся при таких условиях дефицит кислорода в воздухе, из-за чего усиление метеопатических реакций возможно у больных с заболеванием бронхов и легких, страдающих кислородной недостаточностью. Высокая влажность воздуха может спровоцировать сезонное обострение хронических заболеваний суставов и позвоночника, а сильный порывистый ветер может ухудшить психо-эмоциональное состояние людей с расстройствами нервной системы, вплоть до депрессивного.



21 апреля геомагнитный фон неустойчивый, что может усилить негативное влияние погодных факторов на самочувствие людей. / meteonovosti.ru /



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