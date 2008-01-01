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На Урале погода начнет портиться



ИА "Метеоновости" / 14:03 Пятница, 20 апреля



Уральский регион 21 апреля окажется в циклоне, в зоне действия атмосферных фронтов. В Пермском крае и в Свердловской области пройдут осадки от небольших до умеренных, днем термометры покажут 0..+5 градусов. В Курганской области пройдет дождь, порывы ветра достигнут 16 м/с, днем воздух прогреется до 3..8, на юге до 13 градусов. В Челябинской области ожидается ухудшение погодных условий: пройдут дожди, местами сильные, ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с, температура воздуха +2..+7, на юге до +12 градусов. / meteonovosti.ru /



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