

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ханты-Мансийский округ во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 20 апреля



Минувшим днем, 19 апреля, погоду в Ханты-Мансийском округе портил циклонический вихрь и его атмосферные фронты. На регион обрушился сильный снегопад, выпало до 8 мм осадков. Высота снежного покрова после такого снегопада увеличивается на 7-9 см.



21 апреля циклон переместится на северо-восток, оставляя Ханты-Мансийский округ в тыловой, холодной своей части. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер в порывах усилится до 9-14 м/с, преобладающая температура воздуха 0..+5 градусов, в северных районах -2..-7. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



