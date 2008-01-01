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Новости погоды

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Ханты-Мансийский округ во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 13:49 Пятница, 20 апреля

  Минувшим днем, 19 апреля, погоду в Ханты-Мансийском округе портил циклонический вихрь и его атмосферные фронты. На регион обрушился сильный снегопад, выпало до 8 мм осадков. Высота снежного покрова после такого снегопада увеличивается на 7-9 см.

21 апреля циклон переместится на северо-восток, оставляя Ханты-Мансийский округ в тыловой, холодной своей части. Местами пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер в порывах усилится до 9-14 м/с, преобладающая температура воздуха 0..+5 градусов, в северных районах -2..-7. / meteonovosti.ru /
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