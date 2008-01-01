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Сильные дожди прошли в Краснодарском крае



ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 20 апреля



Средиземноморский циклон принес сильные грозовые дожди и порывистый ветер в Краснодарский край. 19 апреля регион оказался в зоне действия атмосферных фронтов. Порывы ветра достигали 19 м/с. Прошли сильные дожди, в поселке Горном количество осадков составило 62 мм.



21 апреля атмосферное давление в регионе начнет расти - регион окажется в гребне антициклона. Но из-за неустойчивости на больших высотах пройдут дожди, местами сильные. Прогремят грозы. При грозе ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Ночью и утром в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, что неблагоприятно для цветущих деревьев. Преобладающая температура воздуха днем 10..15 градусов, местами до 17. / meteonovosti.ru /



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