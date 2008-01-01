|
|
|
Новости погоды
Сильные дожди прошли в Краснодарском крае
ИА "Метеоновости" / 13:29 Пятница, 20 апреля
Средиземноморский циклон принес сильные грозовые дожди и порывистый ветер в Краснодарский край. 19 апреля регион оказался в зоне действия атмосферных фронтов. Порывы ветра достигали 19 м/с. Прошли сильные дожди, в поселке Горном количество осадков составило 62 мм.
21 апреля атмосферное давление в регионе начнет расти - регион окажется в гребне антициклона. Но из-за неустойчивости на больших высотах пройдут дожди, местами сильные. Прогремят грозы. При грозе ветер в порывах будет усиливаться до 13-18 м/с. Ночью и утром в Краснодарском крае ожидаются заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов, что неблагоприятно для цветущих деревьев. Преобладающая температура воздуха днем 10..15 градусов, местами до 17. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.