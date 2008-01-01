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Новости погоды
Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому
ИА "Метеоновости" / 12:37 Пятница, 20 апреля
Атмосферное давление в Москве и области продолжает падать. 21 апреля Московский регион окажется вблизи центра циклона. И если 20 апреля атмосферное давление в столице соответствует привычным значениям и составляет 748 мм рт. ст., то уже завтра давление начнет стремительно падать и к середине дня составит 731 мм рт. ст. Возможно, будет установлен очередной рекорд минимума атмосферного давления.
Столь резкие перепады давление могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Тем, кто входит в группу риска, рекомендуется заранее позаботиться о себе и держать под рукой необходимые медикаментозные препараты, назначенные лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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