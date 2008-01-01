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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:27 Пятница, 20 апреля



В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, местами порывы северного ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14..15 градусов, Северном 13..14 градусов, Северо-восточном 13..14 градусов, Восточном 13.. 14 градусов, Юго-восточном 13..14 градусов, Южном 14..15 градусов, Юго-западном 13..14 градусов, Западном 13..14 градусов, Северо-западном 14..15 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 13 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 13..14 градусов. Ветер северный , 5-10 м/с, порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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