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Новости погоды
В Европе сохраняется сильная жара
ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 20 апреля
Обширный антициклон установился над Европой. С южными потоками сюда поступал хорошо прогретый воздух с Африканского континента. При ясном небе температура в дневные часы повышалась до 28 градусов.
Среднесуточная температура воздуха была выше привычных значений на 6-8, а во Франции - на 12 градусов. За минувший день, 19 апреля, были перекрыты температурные максимумы в ряде стран.
В Англии, в Ноттингеме термометры показали 25,5 градуса, в Лондоне 27,9 (предыдущий рекорд, 24,4 градуса, был установлен в 2011 году). Жарко было в Брюсселе, 27,9 , ранее выше 25 градусов температура здесь не поднималась. 25,6 градуса показали термометры в Люксембурге, в Париже воздух прогрелся до 27,5 (предыдущий рекорд, 25,7 градуса, был установлен в далеком 1909 году), в Орлеане было 27.5, в Страсбурге 28,4 градуса. В Кельне и во Франкфурте-на-Майне 28,1 градуса.
21 апреля антициклон поддержит солнечную погоду на большей части территории Европы. Жаркая погода с температурой воздуха, превышающей климатическую норму на несколько градусов, сохранится. Но из-за атмосферных фронтов в отдельных региона не исключены кратковременные дожди.
В Великобритании пройдет кратковременный дождь, при ветреной погоде термометры покажут 15..20 градусов, в Лондоне 22..24. Кратковременный дождь ожидается во Франции, где днем будет 23..28. Дожди ожидаются в Испании и в Португалии, днем в Испании 20..25, в Португалии 17..22. В Италии осадков не будет, 19..24. Не за горами очередные температурные рекорды.
С 22 апреля температура воздуха в странах Западной Европы начнет понижаться, но по-прежнему будет превышать климатическую норму. / meteonovosti.ru /
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