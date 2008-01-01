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Новости погоды

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На Сахалине ветер ослабеет

ИА "Метеоновости" / 11:24 Пятница, 20 апреля

  В минувший день, 19 апреля, Сахалин оказался на пути следования небольшого волнового циклона. Прошел небольшой снег, а ветер в порывах усиливался до 15 м/с, ночью порывы достигали 23 м/с.

21 апреля циклонический вихрь сохранит влияние на юге острова. Пройдут осадки от небольших до умеренных, на юге в виде дождя, на севере со снегом. Ветер 8-13 м/с, на юге во второй половине дня порывы 12-17 м/с. Температура воздуха в северных и центральных районах +2..+7 градусов, на юге 6..11.

22 апреля циклон отправится на восток, оставляя Сахалин в тыловой, холодной своей части. Местами пройдет небольшой снег, ветер ослабеет до 7-12 м/с. Температура понизится: на севере 0..+5, на юге +5..+10. 23 апреля атмосферное давление начнет расти, осадков не ожидается, температура воздуха на севере 2..7 тепла, на юге 5..10 градусов. / meteonovosti.ru /
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