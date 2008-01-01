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Из метеорологической летописи на 20 апреля



ИА "Метеоновости" / 10:32 Пятница, 20 апреля



Апрельская погода еще удивит своим непостоянством. В самом конце этой недели, а именно, на воскресенье у нее запланированы для центральных областей новые напасти - очередное резкое похолодание. Возможно, выпадет снег на севере Центрального региона. Следы снега могут появиться и на крайнем северо-востоке Московской области. А сегодня, 20 апреля в Москве и Московской области погода вполне ординарная для апреля. Днем потеплеет до 12..14 градусов и существенных осадков не ожидается. Самый же теплый день 20 апреля был в Москве в 1995 году с температурой 24 градуса. Самая холодная ночь с морозцем в минус 7,6 градуса наблюдалась в 1979 году. В 1962 году выпало много осадков, до 18 мм при месячной норме 44 мм. / meteonovosti.ru /



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