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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:16 Пятница, 20 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 12..14, по области 10..15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст., что несколько ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 30%.

В столичном регионе неустойчивая ветреная погода. Пониженным будет и содержание кислорода в воздухе. Такая погода негативно влияниет на самочувствие и способствует усилению метеопатических реакций у больных с заболеванием бронхов и легких, усиливает симптомы бронхо-спазма и кислородной недостаточности. А высокий фон геомагнитной активности может ухудшить самочувствие, вызвать головные боли, скачки артериального давления у метеозависимых людей с сердечно-сосудистыми патологиями. Высокий геомагнитный фон может стать и причиной ухудшения психо-эмоционального состояния, в том числе в немотивированной тревоге, депрессии, снижении умственно и физической работоспособности. Рекомендуется принять рекомендованные лечащим врачом лекарственные препараты, снизить физические и умственные нагрузки. / meteonovosti.ru /
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