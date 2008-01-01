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На юге России погода с дождями и без заморозков



ИА "Метеоновости" / 15:11 Четверг, 19 апреля



На юге Европейской территории погода меняет свой характер. Антициклон вытесняется циклоном, который вызвал дожди и похолодание в центральных областях России. На юг России он принесет осадки и порывистый ветер. Но облачность убережет от ночных заморозков, хотя днем погода будет не слишком теплой.



В низменных районах Дагестана температура повысится до 20 градусов. На Черноморском побережье при сильных дождях не теплее +16 градусов. 21 и 22 апреля лишь на пару градусов теплее. А ночная температура при прояснениях будет понижаться до 0..+1 градуса. / meteonovosti.ru /



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