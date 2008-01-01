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На юге Сибири холод надолго не задержится



ИА "Метеоновости" / 14:42 Четверг, 19 апреля



На юге Западной Сибири температура 18 апреля была ниже климатической нормы градуса на четыре. В Новосибирске и Кемерово еще больше похолодало, днем было всего +2 градуса. В Томске +1. Холод дошел и до самых южных регионов Западной Сибири. В Барнауле температура понизилась до 4,2 градуса и оказалась почти на 5 градусов ниже нормальной.



В пятницу, 20 апреля в этой части Сибири погоду будет определять атмосферный фронт нового циклона с запада. Он принесет кратковременное потепление. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае днем +4,+9, на юге до +14. В отдельных районах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега (ночью в предгорьях Алтая местами сильный снег), ветер до 18 м/с,



В первый выходной день в теплом секторе того же циклона ожидается погода в основном без осадков, лишь в Томской области пройдут осадки (дождь, мокрый снег), ветрено, но еще немного теплее, днем +11,+16, местами до +23. А в республику Алтай придет уже майское тепло, днем +17,+22. / meteonovosti.ru /



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