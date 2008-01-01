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Новости погоды

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О пожарной опасности на территории России

ИА "Метеоновости" / 13:11 Четверг, 19 апреля

  В Забайкалье погода часто становится ветреной из-за проходящих по территории Монголии циклонов. В Бурятии и Забайкальском крае отмечались порывы ветра до 25 м/с. И никаких осадков. Их и так в Забайкалье выпадает не так много. В Бурятии и Забайкальском крае около 10 мм за месяц. В первой декаде апреля в большинстве районов Забайкалья ни капли дождя. Почва быстро просохла. И уже сформировался высокий класс пожарной опасности. Появились очаги природных пожаров. В связи с наступлением на территории Республики Тыва устойчивой теплой погоды и сходом снежного покрова с 14 апреля 2018 года на территории республики открыт пожароопасный сезон. Кроме того, в минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 33 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за прошедшие сутки действовало 62 очага: 30 в Амурской области; 17 в Хабаровском крае, 12 в Приморском крае, 3 в Еврейской автономной области. Практически вся площадь, пройденная пожарами в округе за сутки, пришлась на Амурскую область - 36,1 тыс. га. Продолжались работы по тушению пожаров в этих дальневосточных регионах.

20-22 апреля по прогнозу высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается не только на востоке страны (на юге Бурятии, в центральных районах Забайкальского края, на западе Амурской области, на юге Хабаровского края), но и на юге Европейской территории (в Астраханской области, Калмыкии, на западе Краснодарского края, в Республике Крым, в северных районах Ставропольского края).

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