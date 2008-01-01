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Новости погоды

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Рекордное количество осадков выпало в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 12:20 Четверг, 19 апреля

  Сильные дожди достались на этой неделе не только центральным областям, но и северо-западу Европейской территории. В Санкт-Петербурге за 18 апреля 16 мм при прежнем рекорде 11,1 мм в 1972 год. Интенсивные дожди отмечались в Вологодской области, тоже до 16 мм. Дождливо было в Тульской области, дождь шел с перерывами вчера днем и прошедшей ночью. В Рязани и Муроме отмечался затяжной дождь со вчерашнего вечера до самого сегодняшнего утра. По мере продвижения циклона ночной дождь опустился на ряд районов Поволжья: Нижегородскую область, Мордовию и Ульяновскую область. В копилку апрельских осадков добавилось около половины от месячной нормы осадков, примерно 20 мм, местами и больше.

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