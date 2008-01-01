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В выходные дни в Москве холодная и ветреная погода



ИА "Метеоновости" / 12:00 Четверг, 19 апреля



погоды уже ощутили на себе жители столичного мегаполиса. Накануне циклон принес обильные дожди и понижение температуры. А в воскресенье новый атлантический вихрь добавит осадков, сильного ветра и холода.



В пятницу, 20 апреля, влияние циклона, уходящего на юго-восток от столицы, ослабевает. Атмосферное давление повысится и погода улучшится: с солнцем и без существенных осадков. Ночная температура понизится в Москве до 3..5 градусов, по области до 1..6 градуса. Днем потеплеет до 12..14 градусов в черте города и до 10..15 по области.



В субботу в зоне атмосферного фронта нового циклона с северо-запада ожидается кратковременный дождь и небольшое повышение температуры. Ночью в Москве 5..7 градусов, по области 2..7 тепла. Днем около 15 градусов в черте города и 12..17 градусов по области. Погода днем ожидается ветреной, особенно после прохождения холодного фронта. Западный ветер местами усилится в порывах до 15-20 м/с.



В воскресенье произойдет вторжение арктического воздуха в центр ЕТР, пройдут непродолжительные дожди, и ветер будет сильным и порывистым, до 15 м/с.



Дневная температура не превысит 6..8 градусов в Москве и 4..9 по области. Средняя суточная температура воздуха окажется ниже нормы на 2-3 градуса. Сильные ветер усилит эффект холода. / meteonovosti.ru /



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