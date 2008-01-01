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На севере Европейской территории потепление



ИА "Метеоновости" / 11:10 Четверг, 19 апреля



На севере Европейской территории потеплело за счет влияния циклонов. На большей части Архангельской области, на севере Вологодской области и в Карелии дневная температура 18 апреля повышалась до 12..15 градусов. А на юге Мурманской области, в Кандалакше перекрыт абсолютный рекорд тепла за всю историю метеонаблюдений. Температура составила 12,5 градуса. Прежде самой высокой температурой дня считалось значение 12,1 в 2003 году.



Погода на севере Европейской территории будет часто меняться. Ведь ее по-прежнему будут определять циклоны. Так, например, в конце рабочей недели, 20 апреля в Мурманской области пройдет снег, а погода уже не будет такой теплой, днем всего до +4 градусов. В Архангельской области температура в пределах +2,+7. Лишь в Вологодской области температура повысится до +8,+13. И в Карелии, несмотря на сильные осадки, температура повысится днем до +6,+11 градусов. / meteonovosti.ru /



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