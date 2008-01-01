Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сильные дожди в Подмосковье

ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 19 апреля

  Циклон, углубившись в центр Европейской территории, принес дождливую погоду и похолодание. В Москве за время его влияния, то есть за двое с половиной суток (17-18 апреля и в ночь на 19 апреля) по станции ВДНХ выпало 19 мм осадков. Это довольно внушительная цифра, а именно 43%, от месячной нормы в 44 мм. На северо-западе столицы, в Тушино количество осадков было таким же. В центре города, на Балчуге немногим меньше, 13,5 мм. В итоге за прошедшие дни апреля с учетом прошедшей ночи количество осадков составило по станции ВДНХ 27,6 мм, то есть примерно 63% от месячной суммы. И в Подмосковье прошедшие дожди существенно пополнили копилку апрельских осадков. Так, в Черустях норма по осадкам за счет этих дождей уже выполнена. В сумме количество осадков на сегодняшнее утро (19 апреля) составило 37 мм при месячной норме 36 мм. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+14
Пт.
20 апр.
+11
Сб.
21 апр.
+15
Вс.
22 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -17
Инукджуак

некомфортное место: Флорес
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100