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Сильные дожди в Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 10:43 Четверг, 19 апреля



Циклон, углубившись в центр Европейской территории, принес дождливую погоду и похолодание. В Москве за время его влияния, то есть за двое с половиной суток (17-18 апреля и в ночь на 19 апреля) по станции ВДНХ выпало 19 мм осадков. Это довольно внушительная цифра, а именно 43%, от месячной нормы в 44 мм. На северо-западе столицы, в Тушино количество осадков было таким же. В центре города, на Балчуге немногим меньше, 13,5 мм. В итоге за прошедшие дни апреля с учетом прошедшей ночи количество осадков составило по станции ВДНХ 27,6 мм, то есть примерно 63% от месячной суммы. И в Подмосковье прошедшие дожди существенно пополнили копилку апрельских осадков. Так, в Черустях норма по осадкам за счет этих дождей уже выполнена. В сумме количество осадков на сегодняшнее утро (19 апреля) составило 37 мм при месячной норме 36 мм. / meteonovosti.ru /



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