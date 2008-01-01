Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
19 апреля 2018
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из метеорологической летописи на 19 апреля

ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 19 апреля

  Апрельская погода не стабильна, она может удивить теплом и "заморозить" неожиданным возвратом холода. При современных методах прогнозирования категория "неожиданное похолодание" не совсем уместно, так как синоптики такие возвраты холодов видят заранее и предупреждают о них. Но все-таки всегда мы встречаем это явление с недоумением и разочарованием. Кажется, вот-вот наступит лето, а вторжения холодного воздуха возвращают нас к надоевшим теплым курткам и шарфам.

Примером такого разочарования служит 2009 год. Похолодание пришло с северо-запада. В Вильнюсе в ночь было очень холодно, температура понизилась до -4 градусов, побив прежний рекорд холода в -3,4, принадлежавший 1987 году. В Туле ночная температура понизилась до рекордной -3,2 градуса.

Сильный снег и мокрый снег в этот день отмечался в Коми (до 14 мм), ветер усиливался до 24 м/с. Сильные осадки отмечались в Башкирии (до 23 мм) и Пермском крае (до 20 мм).

В Москве погода в четверг тоже станет очередным огорчением: утром температура от 2 до 5 градусов, после полудня 10..15, с порывистым ветром, что станет дополнительной негативной характеристикой погоды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+14
Пт.
20 апр.
+11
Сб.
21 апр.
+15
Вс.
22 апр.
+5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -17
Инукджуак

некомфортное место: Флорес
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100