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Из метеорологической летописи на 19 апреля



ИА "Метеоновости" / 10:21 Четверг, 19 апреля



Апрельская погода не стабильна, она может удивить теплом и "заморозить" неожиданным возвратом холода. При современных методах прогнозирования категория "неожиданное похолодание" не совсем уместно, так как синоптики такие возвраты холодов видят заранее и предупреждают о них. Но все-таки всегда мы встречаем это явление с недоумением и разочарованием. Кажется, вот-вот наступит лето, а вторжения холодного воздуха возвращают нас к надоевшим теплым курткам и шарфам.



Примером такого разочарования служит 2009 год. Похолодание пришло с северо-запада. В Вильнюсе в ночь было очень холодно, температура понизилась до -4 градусов, побив прежний рекорд холода в -3,4, принадлежавший 1987 году. В Туле ночная температура понизилась до рекордной -3,2 градуса.



Сильный снег и мокрый снег в этот день отмечался в Коми (до 14 мм), ветер усиливался до 24 м/с. Сильные осадки отмечались в Башкирии (до 23 мм) и Пермском крае (до 20 мм).



В Москве погода в четверг тоже станет очередным огорчением: утром температура от 2 до 5 градусов, после полудня 10..15, с порывистым ветром, что станет дополнительной негативной характеристикой погоды. / meteonovosti.ru /



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