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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:07 Четверг, 19 апреля

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в северо-западной части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 13..15, по области 10..15 градусов. Ветер северный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 741 мм рт. ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 60%.

В Москве и в области влажно-ветреная погода, атмосферное давление пониженное. В такую погоду недомогание или ухудшение самочувствия могут наблюдаться у людей с сердечной и легочной недостаточностью, бронхиальной астмой. Возможно обострение воспалительных заболеваний суставов и кожи. При ветреной погоде у людей с психо-эмоциональными нарушениями может появиться чувство необъяснимой тревоги и беспокойства. / meteonovosti.ru /
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