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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и Подмосковье
ИА "Метеоновости" / 15:35 Среда, 18 апреля
Погоду в Москве и области будет определять близость центра циклона. При сплошной облачности временами станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 4.. 9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
/ meteonovosti.ru /
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