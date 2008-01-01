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О погоде вечером в Москве и Подмосковье



ИА "Метеоновости" / 15:35 Среда, 18 апреля



Погоду в Москве и области будет определять близость центра циклона. При сплошной облачности временами станет приниматься дождь. Температура воздуха в Москве 7..9 градусов, по области 4.. 9. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.



/ meteonovosti.ru /



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