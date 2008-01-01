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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:31 Среда, 18 апреля



В 15 часов в Москве облачно, слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 8..9 градусов, Северном 8..9 градусов, Северо-восточном 8..9 градусов, Восточном 8 градусов, Юго-восточном 9 градусов, Южном 8..9 градусов, Юго-западном 7..8 градусов, Западном 7..8 градусов, Северо-западном 9 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 7 градусов, на территории Новой Москвы умеренный дождь, температура воздуха 6..8 градусов. Ветер северо-западный 5-10, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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