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В Узбекистане сыро и холодно, но в выходные потеплеет



ИА "Метеоновости" / 13:54 Среда, 18 апреля



В начале недели через Узбекистан прошел холодный атмосферный фронт, с обильными дождями. В Ташкенте за два дня: 16 и 17 апреля, выпало 20 мм осадков, или треть месячной нормы. А температура понизилась от 27..28 градусов до 20 градусов. Но самым холодным днем текущей недели стала среда, 18 апреля. Температура в полдень +13 градусов. В ближайшие сутки под высотной ложбиной с северо-восточным ветром в Узбекистан будет поступать холодный воздух,но благодаря тому, что дожди прекратятся, днем солнце прогреет воздух до 15..20 градусов, в Ташкенте +16..+18. Заметно потеплеет в выходные, 21 и 22 апреля, до 25..30 градусов. / meteonovosti.ru /



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