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О сильных дождях на юге Японии



ИА "Метеоновости" / 13:32 Среда, 18 апреля



Южные районы Японии получили изрядную порцию осадков, местами выпало до 26 мм осадков, в Токио за последние 18 часов до 30 мм осадков. Спровоцировал дожди циклон, который расположил свой центр поблизости к столице Японии: Токио. Дальнейший путь циклона лежит на северо-восток, он будет как бы обходить гряду японских островов стороной, и особых неприятностей с ним не ожидается. Напротив, над островами Хонсю и Хоккайдо усиливается влияние барического гребня. Будет хоть и облачно, но без существенных осадков и по сезону тепло: до 10..15 градусов на севере и до 20..25 градусов в районе Токио. / meteonovosti.ru /



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