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Новости погоды

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Майское тепло покидает центр Европейской России

ИА "Метеоновости" / 12:51 Среда, 18 апреля

  Характер весенней погоды в центре России весьма переменчив, и в этом месяце почти майское тепло надолго не задержится. В воздухе еще может покружить и снежок.

В первые дни рабочей недели в центральных областях России температура воздуха днем превышала 20 градусов, на Черноземье были зафиксированы даже рекорды тепла, до 22-23 градусов. Средняя температура была выше нормы на 4-6 градусов. Зацвели первоцветы и ольха. И это благодаря циклону, в теплом секторе которого на ЕТР поступал воздух с Балкан и Черного моря. Но с отходом этого циклона на восток, потоки сменятся на северные, и станет холодать. Днем 19 апреля в Средней полосе не выше 10..15 градусов.

Дальнейшее понижение температуры, порывистый ветер и ливневые дожди принесет новый циклон, который нырнет в центр России со Скандинавии. В воскресенье атмосферное давление в центральных областях значительно понизится, температура воздуха днем будет мало отличаться от ночной, повсюду не выше 10 градусов. Средняя суточная температруа воздуха окажется уже ниже нормы на 2-3 градуса. На севере Центрального района не исключены осадки в виде дождя и мокрого снега, а на северо-востоке снежок может задержаться и на поверхности земли.

Холодным и ветреным будет и начало следующей недели.Весенние процессы замедлятся! / meteonovosti.ru /
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