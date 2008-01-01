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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 18 апреля

  В 12 часов в Москве облачно, дождь различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11 градусов, Северном 10..11 градусов, Северо-восточном 10..11 градусов, Восточном 10.. 11 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 10 градусов, Юго-западном 10..11 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 10..11 градусов.

В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы слабый, местами умеренный дождь, температура воздуха 9..11 градусов. Ветер западной четверти, 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+8
Чт.
19 апр.
+14
Пт.
20 апр.
+10
Сб.
21 апр.
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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тёплое место: холодное место:
+47
Шиллонг		 -18
Диксон

некомфортное место: Гараньюнс
комфортное место: Ханьчжун

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