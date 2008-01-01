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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:42 Среда, 18 апреля



В 12 часов в Москве облачно, дождь различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном 11 градусов, Северном 10..11 градусов, Северо-восточном 10..11 градусов, Восточном 10.. 11 градусов, Юго-восточном 11..12 градусов, Южном 10 градусов, Юго-западном 10..11 градусов, Западном 9..10 градусов, Северо-западном 10..11 градусов.



В Зеленограде слабый дождь, температура воздуха 9 градусов, на территории Новой Москвы слабый, местами умеренный дождь, температура воздуха 9..11 градусов. Ветер западной четверти, 3-8 м/с, местами порывы до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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