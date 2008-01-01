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Погода в Черноземье - от похолодания к потеплению



ИА "Метеоновости" / 12:30 Среда, 18 апреля



Волны тепла и холода очень характерны для апрельской погоды. И лишь накануне в Черноземье было рекордное тепло: в Туле +22,0, в +22,7, а текущая температура уже не претендует на такие значения. Виноват в этом циклон с дождями и плотной облачностью. Еще в течение двух дней в Черноземье будет прохладно, 7..12, местами до +15 градусов, с дождями и порывистым северным ветром. Но на субботу природа припасла для Черноземья замечательную погоду, температура после полудня повысится до 16..21 градуса и почти без осадков. Обогреет эту территорию теплый сектор нового циклона. / meteonovosti.ru /



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