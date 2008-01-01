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На Поволжье надвигается непогода



ИА "Метеоновости" / 11:53 Среда, 18 апреля



Циклон, поливающий дождем центр России смещается на юго-восток. Погода, присущая циклону тоже уходит на юго-восток. В центральной России дожди будут ослабевать, в четверг, 19 небольшие и умеренные, в пятницу, 20 апреля, без осадков.



В Саратовской области, Ульяновской, Самарской, Пензенской областях и в Татарстане, погода испортится в ближайшие часы: в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, возможна гроза, ветер при грозах усилится до 15-18 м/с.



В средней тропосфере циклону соответствует высотная барическая ложбина, и поэтому циклон над Поволжьем задержится до выходных, а значит, дожди будут продолжаться. К выходным после прохождение холодного фронта температура понизится градусов на 5, в Самаре от +17..+18 до +11..+13 градусов. / meteonovosti.ru /



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