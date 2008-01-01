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Новости погоды

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В Приморском крае тепло, как на Кавказе

ИА "Метеоновости" / 11:30 Среда, 18 апреля

  Приморье и Краснодарский край располагаются примерно в одних широтах. Но климат этих регионов заметно отличается. Да и моря, которые их омывают тоже имеют различные характеристики. Черное море теплее Японского. Поэтому прибрежные районы Приморского края для водных процедур некомфортны большую часть теплого времени года, да и температура воздуха в прибрежных городах весьма скромная. Так во Владивостоке текущая температура из-за плотного тумана не поднимается выше +5 градусов, максимальная накануне была +9. А вот континентальные районы с высокой температурой: в Кавалерово 18 пареля после полудня +22,1 в Пограничном +18, в Чугуевке +21,5.

Очень теплым ожидается день 20 апреля, в континентальных районах до 24..29 градусов, на побережье +10..+15. Но погода быстро меняется, в субботу, 21 апреля после холодного фронта заметно похолодает, до 13..18 градусов. На территории Краснодарского края максимальная температура прошедших суток 17..22 градуса. / meteonovosti.ru /
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